Auto flog über 1,80 Meter hohen Zaun

Heilbronn. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Heilbronn und Donnbronn wurde am Mittwochnachmittag eine Person leicht verletzt und es entstand Totalschaden an dem verunfallten Fahrzeug.

Ein 30-jähriger Mercedesfahrer war gegen 11.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts in Richtung Donnbronn unterwegs. Zeugen berichteten, dass der AMG diese in einer Kurve überholte und wenig später alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich das Auto und schanzte über einen 1,80 Meter hohen Zaun, ohne diesen zu berühren. Der Pkw kam dann hinter dem Zaun völlig beschädigt zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Stuttgarter Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.