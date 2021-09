Aus Psychiatrie geflüchtet

Weinsberg. Das Polizeipräsidium Heilbronn fahndet nach vier Männern, die in der Nacht zum Donnerstag, 23. September, aus dem psychiatrischen Krankenhaus „Klinik am Weissenhof“ in Weinsberg bei Heilbronn geflüchtet sind. Die vier Männer waren dort in einer geschlossenen Station bzw. im Maßregelvollzug untergebracht und gelten als gefährlich. Konkrete Hinweise auf eine Bewaffnung liegen allerdings nicht vor. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer die Männer kennt und eventuell weitere Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann. Dabei handelt es sich im einzelnen um: Benjamin Nieweg, ca. 1,83 Meter groß, 74 kg schwer , 37 Jahre alt, braune Augen, schlank, mittellange braune Haare mit kurzen Seiten. Er trägt im linken und rechten Ohr Piercings, seine Kleidung ist unbekannt. Außerdem um Cristian Duga, ca. 1,71 Meter groß, 57 kg schwer, 36 Jahre alt, südeuropäisches Aussehen, Piercings in beiden Ohren, diverse Tätowierungen, braune dunkle kurze Haare, Kleidung unbekannt.

Weiter um Mekail Ademi, ca. 1,84 Meter groß, ca. 70 kg, 28 Jahre alt, hager, Hakennase, Geheimratsecken, braune Augen, Bart, Kleidung unbekannt und schließlich um Yousef Cherif, ca.1,89 Meter groß, ca. 69 kg schwer, 24 Jahre alt schlank, nordafrikanisches Aussehen, Piercings an beiden Ohren, O-Beine, mehrere Narben, braune Augen, schwarze kurze gelockte Haare, Kleidung unbekannt. Die Lichtbilder der vier Männer sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weinsberg-entwichene-strafgefangene/