Aus der Zelle in die Zelle

Heilbronn. Ein 43-Jähriger kam in Heilbronn aus dem Gewahrsam und ging direkt wieder in den Gewahrsam. Der Polizeibericht schreibt von einem „erlebnisreichen Wochenbeginn für den Mann. Nachdem er am Montagmorgen aus einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Heilbronn entlassen worden war, beschädigte er kurz danach mehrere Gebäude in der Heilbronner Innenstadt, bedrohte Angestellte einer Arztpraxis und und wurde schließlich wieder in Gewahrsam genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits am Sonntagabend hatte der polizeibekannte 43-Jährige das Heilbronner Polizeirevier aufgesucht. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten konnte der Mann nicht nachvollziehbar erklären, was der Grund seines Besuchs war.

Stattdessen verhielt sich der Mann aggressiv und aufgebracht. Nachdem er die Polizisten bedrohte, nahmen diese ihn in Gewahrsam, weshalb er die Nacht in einer Zelle verbrachte.

Am nächsten Morgen lief der 43-Jährige zu Fuß in Richtung der Heilbronner Innenstadt und beschädigte auf seinem Weg dorthin mehrere Gebäude mit Steinen. Darunter befand sich der Polizeiposten sowie das Amtsgericht Heilbronn. Der Sachschaden lässt sich auf circa 4500 Euro beziffern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gegen 9.30 Uhr betrat der 43-Jährige dann eine Neckarsulmer Arztpraxis, wo er die Angestellten und Ärzte beleidigte und bedrohte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten sprachen dem Mann einen Platzverweis aus. Nachdem der 43-Jährige diesem nicht nachkam, drohten die Beamten die Gewahrsamnahme an. Der Mann leistete Widerstand. Wie sich herausstellte, befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand.

Polizeibeamte nahmen ihn erneut in Gewahrsam und brachten ihn dann in eine Spezialklinik. pol