Möckmühl. Unbekannte schossen am Montag auf eine Katze in Möckmühl, wodurch diese laut Polizei schwere Verletzungen erlitt. Das Tier habe sich zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der Flüsslestraße aufgehalten, als es verletzt wurde. Die Kugel durchschlug nach Angaben der Polizei den Darm, so dass die Katze stationär in eine Tierklinik aufgenommen werden musste. Die Arztkosten belaufen sich wohl auf mehrere tausend Euro. Nach dem Täter wird noch gesucht.

