Auf der A81: Sechs Autos in Auffahrunfall verwickelt

Ilsfeld. Sechs Fahrzeuge waren am Montag gegen 22.10 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) beteiligt. Zwischen den Anschlussstellen Untergruppenbach und Ilsfeld, in Fahrtrichtung Stuttgart, kamen ein 54-jähriger BMW-Fahrer und ein 44-jähriger Ford-Fahrer vermutlich aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. Der Fordfahrer wurde aus seinem Auto auf die Fahrbahn geschleudert. Die Polizei vermutet, dass er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Beide Autofahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Vier weitere Fahrzeuge konnten nicht früh genug bremsen und prallten mit dem BMW und dem Ford zusammen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 60 000 Euro. Die Fahrbahn war bis ca. 3.15 Uhr voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1