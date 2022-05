Im Gespräch mit FN-Geschäftsführer Jochen Eichelmann (links) und Chefredakteur Fabian Greulich (rechts) sprach Fred Schulze, Werkleiter von Audi in Neckarsulm, über die Herausforderungen in der Automobilindustrie und die konkreten Entwicklungen bei der Marke mit den vier Ringen. Begleitet wurde er von Ulla Wiesentheit, Leiterin Audi Forum und Kommunikation von Audi in Neckarsulm.

© Sabine Holroyd