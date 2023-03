Arbeitsmaschinen aus Transporter in Elsenz gestohlen

Eppingen-Elsenz. Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hochwertige Arbeitsmaschinen aus einem Transporter in Eppingen-Elsenz (Landkreis Heilbronn). Der 42-Jährige Besitzer hatte den Mercedes Vito am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Marktstraße abgestellt. Als er mittwochs gegen 8.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Schiebetüre des Firmenwagens geöffnet worden war.

Der oder die Täter hatten sämtliche Arbeitsmaschinen samt zugehöriger Koffer mitgenommen. Der Wert des Diebesguts liegt laut Polizei im fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Arbeitsmaschinen machen können. Sie sollen sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262/60950, melden.