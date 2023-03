Alkoholisiert in Heilbronn Unfall verursacht

Heilbronn. Drei Verletzte und Sachschaden in bisher unbekannter Höhe sind laut Angaben der Polizei das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmorgen in Heilbronn. Ein 32-Jähriger habe mit seinem Peugeot gegen 1.20 Uhr die Neckartalstraße in Richtung Heilbronn-Horkheim befahren. Beim Abbiegen in die Brackenheimer Straße sei der Mann, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Pkw nach links von der Straße abgekommen, habe zwei Verkehrsinseln überfahren und sei schließlich mit einem an der Ampel stehenden BMW zusammengestoßen. Dadurch ging laut Polizei der Peugeot in Flammen auf. Der 32-Jährige konnte das Fahrzeug zuvor mit leichten Verletzungen verlassen. Auch der BMW-Fahrer und sein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Peugeot-Fahrers fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von 1,4 Promille.

