Alarm wurde in Gemeinschaftsschule in Neuenstein ausgelöst

Neuenstein. Zu einem größeren Einsatz in einer Gemeinschaftsschule in Neuenstein ist die Polizei ausgerückt. Kurz nach 11 Uhr wurde von dort ein Alarm gemeldet. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und versuchte den Grund der Alarmauslösung herauszufinden. Zwischenzeitlich wurden alle Gebäude durchsucht. Hinweise auf eine Gefährdung konnten nicht erlangt werden. Die Polizei wird weiterhin vor Ort bleiben und dafür Sorge tragen, dass die sich auf dem Schulgelände befindlichen Schülerinnen und Schüler das Gelände verlassen können. Parallel dazu wird versucht herauszufinden, wer für die Alarmauslösung verantwortlich ist, da zwischenzeitlich feststeht, dass ein Notfalltaster in einem leerstehenden Klassenzimmer ausgelöst hat.

