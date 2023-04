Alarm in Schule ausgelöst

Neuenstein. Zu einem größeren Einsatz in einer Gemeinschaftsschule in Neuenstein ist die Polizei am Dienstag ausgerückt. Kurz nach 11 Uhr wurde von dort ein Alarm gemeldet. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und versuchte den Grund der Alarmauslösung herauszufinden. Nachdem alle Gebäude durchsucht worden waren, konnten die rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus den Gebäuden begleitet und zur Betreuung in die Stadthalle gebracht werden. Dort wurden die Kinder und Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Die Schülerinnen und Schüler die nicht abgeholt werden konnten, wurden nachmittags in der Schule betreut. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Künzelsau ergaben, dass der Alarm vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst wurde. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

