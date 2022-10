Aktion zum Tag des Einbruchschutzes in Heilbronn

Heilbronn. Den bundesweiten Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, 30. Oktober, nutzt das Polizeipräsidium Heilbronn um die Türen seines sicherungstechnischen Beratungszentrums in Heilbronn, Bahnhofstraße 35, von 10 bis 16 Uhr für die

Bürgerinnen und Bürger zu öffnen. Der Tag des Einbruchschutzes ist eine gemeinsame Initiative von Polizei und

Wirtschaft und wurde ins Leben gerufen, um die Bevölkerung zum Thema Einbruchschutz zu informieren und zu sensibilisieren. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" findet dieser immer am letzten Sonntag im

Oktober statt, dem Tag an dem die Uhren eine Stunde auf die Winterzeit zurückgestellt werden.

