Achtjährige belästigt

Kupferzell/Heilbronn. Ein Exhibitionist hat am Mittwochmittag zwei acht- und neunjährige Mädchen in Kupferzell und Neuenstein belästigt.

Eine Achtjährige war gegen 12 Uhr auf der Straße „Am Bahndamm“, als sich ihr ein Quad-Fahrer von hinten näherte. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann stieg ab und präsentierte dem Kind sein Geschlechtsteil. Als das Mädchen weiter ging, setzte sich der Mann wieder auf sein Gefährt und fuhr in die Richtung aus der er gekommen war. Die Mutter des Kindes informierte schließlich die Polizei.

Mit dem Quad unterwegs

Etwa eine Stunde später traf ein Mädchen in der Neuensteiner Buchenstraße vermutlich auf den selben Quad-Fahrer. Der Mann überholte die Neunjährige mit seinem Quad, wendete und fuhr dann auf das Kind zu. Der Unbekannte hielt vor der Schülerin an, packte sein Geschlechtsteil aus und fragte, ob das Kind ihm „dabei“ zuschauen wolle. Nachdem das Mädchen dies verneinte und auch nicht von dem Mann nach Hause gefahren werden wollte, ging die Neunjährige nach Hause. Das Quad des Unbekannten soll in Tarnfarben lackiert gewesen sein. Zeugen, denen der Quad-Fahrer am Mittwoch aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sollten sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau, Telefon 07940/ 9400, melden.

Auch in Heilbronn war am Dienstag am Freibad ein Exhibitionist unterwegs.

Badegäste gestört

Mit exhibitionistischen Handlungen hat er Mittags Badegäste im Freibad Neckarhalde gestört. Gegen 12.40 Uhr stand der Mann zwischen dem Wohnwagenstellplatz und der Liegewiese am Metallzaun des Geländes und ließ seine Hose herunter. Dann manipulierte er vor zwei jungen Frauen an seinem Glied. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt.

Der Unbekannte ist circa 35 bis 40 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, hat eine dünne Statur, gebräunte Haut und kurzrasierte braune Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße FFP2-Maske, ein grau-blaues Basecap, ein olivgrünes T-Shirt und knielange grau-blaue Shorts. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, sollten sich unter der Telefon 07131/1042500 beim Polizeirevier Heilbronn melden.

