Acht Autos in Bad Rappenau aufgebrochen

Bad Rappenau. Eine bisher unbekannte Person brach in der Nacht zum Mittwoch insgesamt acht Autos in Bad Rappenau auf. In der Jahnstraße machte sich der Täter oder die Täterin an einem Audi Q2 zu schaffen und entwendete einen Geldbeutel. Ein Citroen wurde in der Straße "Am Gromberg" Ziel des Autoaufbrechers und in der Rohräckerstraße wurde die Scheibe eines Fiats eingeschlagen. Die Scheiben von gleich fünf Fahrzeugen schlug die unbekannte Person in der Johann-Strauß-Straße

ein. Bei allen Taten stahl der Täter oder die Täterin Bargeld und andere Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sich an den Polizeiposten Bad Rappenau unter Telefon 07264/95900 wenden sollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1