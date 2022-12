Heilbronn. Schwer verletzt wurde eine 84-jährige Fußgängerin bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Heilbronn. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 39-Jähriger die Frau beim Ausparken in einem Parkhaus in der Allee und fuhr gegen sie. Die Dame stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sachschaden entstand nicht.

