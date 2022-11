Heilbronn. Schwer verletzt wurde ein 82-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Pkw in Heilbronn. In der Kreuzung der Richard-Becker-Straße mit der Schlizstraße prallte der Radler gegen 14.30 Uhr gegen einen Suzuki einer 44-Jährigen und stürzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen.

