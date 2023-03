73-Jährige kommt in Heilbronn auf die Gegenfahrbahn

Heilbronn. Eine leicht und eine schwer verletzte Person sowie circa 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in Heilbronn. Gegen 12 Uhr befuhr eine 73-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Ludwigsburger Straße. Dabei geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr und prallte mit ihrem Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Kia Picanto einer 65-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde die Kia-Fahrerin leicht und ihre 83-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

