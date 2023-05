62-Jähriger sticht in Öhringen auf Nachbarn ein

Öhringen. Ein 62-Jähriger wurde am Mittwoch, 3. Mai, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn dem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann steht in Verdacht, nach einem Nachbarschaftsstreit am Montagabend auf seinen 44-jährigen Nachbarn in Öhringen eingestochen zu haben. Gegen 20.30 Uhr soll es zwischen dem vermutlich stark alkoholisierten 62-Jährigen und dessen 44-jährigen Nachbarn zu einer Rangelei gekommen sein, bei der der 62-Jährige zu Boden ging. Daraufhin soll der Gestürzte mit einem mitgebrachten Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen und diesen verletzt haben, bis dieser ihm das Messer abnehmen und es außer Reichweite werfen konnte.

Kurz darauf griff ein Familienangehöriger des 62-Jährigen ein und brachte diesen aus der Wohnung. Die beiden Männer wurden bei der Auseinandersetzung jeweils schwer verletzt und wurden zur Versorgung in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.