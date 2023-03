60-Jährige bei Unfall in Neckarsulm verletzt

Neckarsulm. Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Neckarsulm. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 8.15 Uhr mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 27 auf dem linken Fahrstreifen. Als er mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er vermutlich den dort bereits fahrenden VW Golf einer 60-Jährigen und stieß mit seinem Sattelzug mit dem Heck des VW zusammen. Durch die Kollision wurde der Golf um 90 Grad nach links gedreht und landete in der Mittelleitplanke.

Dort wurde der PKW von dem Sattelzug eingeklemmt. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.