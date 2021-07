59-Jähriger randaliert in Lokal

Gundelsheim. Nachdem ein 59-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag die Gäste und Mitarbeiter eines Restaurants in Gundelsheim bedroht und beleidigt hat, hat ihn die Polizei in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte gegen 0.30 Uhr das Lokal betreten und hielt dabei einen Hammer und eine Taschenlampe in der Hand. Als er die Anwesenden beschimpfte, bedrohte und mit dem Hammer angehen wollte, brachte der Wirt den 59-Jährigen zu Boden und fixierte ihn dort bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung. Beim Überwältigen des Mannes kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Wirt leichte Verletzungen erlitt. Da sich der 59-Jährige aggressiv zeigte und er offensichtlich alkoholisiert war, legten die Polizisten ihm Handschließen an und brachten ihn auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1