Heilbronn. Auf 50.000 Euro beläuft sich nach Angaben der Polizei der Schaden eines Brandes am Mittwoch in Heilbronn-Böckingen. Vermutlich unsachgemäße Bauarbeiten an der Dämmung waren die Ursache für den Brand einer Dachgeschosswohnung in der Großgartacher Straße. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkten das Feuer gegen 19.15 Uhr rechtzeitig und konnten die Wohnung unbeschadet verlassen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 23 Uhr an.

