45.000 Euro Schaden bei Unfall in Heilbronn

Heilbronn. Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am späten Donnerstagabend in Heilbronn. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 23.15 Uhr mit seinem Mini Cooper die Ludwigsburger Straße von Klingenberg kommend und beabsichtigte, geradeaus in die Brackenheimer Straße einzufahren. Zeitgleich war eine 79-Jährige mit ihrem Peugeot ebenfalls auf der Ludwigsburger Straße unterwegs und wollte, von der Brackenheimer Straße kommend, nach links in die Klingenberger Straße abbiegen.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kollidierte das Fahrzeug des 21-Jährigen im Einmündungsbereich mit dem Peugeot der Frau, welche den Abbiegevorgang bereits begonnen hatte. Laut Zeugen hatte der junge Mann zuvor ein weiteres Auto über eine Sperrfläche hinweg überholt. Unbeteiligte teilten der Polizei ebenfalls mit, dass der Mini-Fahrer vor dem Zusammenstoß nicht gebremst habe, sondern nur durch Ausweichen versucht habe den Unfall zu vermeiden.

Bei diesem Fahrmanöver geriet der Mini auf eine Verkehrsinsel und in den Grünstreifen. Beide Fahrzeuge mussten

im Anschluss abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.