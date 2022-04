43-Jähriger wurde schwer verletzt

Bad Friedrichshall. Schwer verletzt wurde ein 43-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Freitag, 8. April, in einer Asylbewerberunterkunft in Bad Friedrichshall, so die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Heilbronn in ihrer Pressemitteilung vom Mittwoch. Am Nachmittag kam es demnach zu einer lautstarken Streitigkeit zwischen zwei Männern in einem Zimmer der Unterkunft in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Der 43-jährige Bewohner versuchte, den Streit der beiden Männer zu schlichten, woraufhin er von einem der Streitenden, einem 24-Jährigen, mit einem Messer angegriffen wurde. Hierbei erlitt der 43-Jährige eine lebensgefährliche Stichverletzung, die später im Krankenhaus während einer Notoperation behandelt werden musste. Um sich vor weiteren Angriffen zu schützen, flüchtete der verletzte Mann aus der Unterkunft und rannte im dortigen Industriegebiet entlang der Straße zu einem Bürogebäude.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen in der Asylbewerberunterkunft festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 24-Jährige am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

