42-Jährigen in Heilbronn mit Messer verletzt

Heilbronn. Ein bisher Unbekannter verletzte am frühen Mittwochmorgen in Heilbronn einen 42-Jährigen mit einem Messer am Bein. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann war gegen 0.30 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, als ihm auf dem Synagogenweg ein anderer Mann entgegen kam. Dieser ging unvermittelt auf den 42-Jährigen zu und fragte ihn zunächst ob er Deutscher sei und welche Sprache er spreche.

Im weitern Verlauf kam es zu einer verbalen Außeinandersetzung zwischen den beiden Männern, an deren Ende sich der Unbekannte zu Fuß Richtung Allee entfernte. Der 42-Jährige stand nach eigenen Angaben zunächst unter Schock und begab sich zurück an seine Arbeitsstelle. Hier stellte er kurz darauf fest, dass er eine Stichverletzung am rechten Schienbein hatte und begab sich umgehend in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach zeugen des Vorfalls.