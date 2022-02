40000 Euro Sachschaden bei Kellerbrand in Böttingen

Böttingen. Die Bewohner eines Zweifamilienhauses in der Straße Schöne Aussicht in Böttingen stellten am Samstag gegen 13 Uhr eine Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes fest. Auslöser war vermutlich eine eingeschaltete Heizdecke auf einer Matratze. In der Folge entstand in den Kellerräumlichkeiten ein Brandgeschehen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die beiden Bewohner wurden medizinisch erstversorgt, blieben aber nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden an Gebäude und Inventar beläuft sich auf rund 40 000 Euro. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem waren Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

