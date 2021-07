40 000 Euro Schaden

Bad Rappenau. Weil ein 26-Jähriger am Mittwoch mit seinem Seat Leon in Bad Rappenau von einer Rechtsabbiegespur nach links abgebogen ist, kam es zur Kollision mit einem General Motors Camaro. Dessen 43-jähriger Fahrer befuhr gegen 19.20 Uhr die Landesstraße 1107 von Fürfeld kommend in Fahrtrichtung Bad Rappenau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeitgleich kam der 26-Jährige aus Richtung Bonfeld mit der Autobahn als Richtungsziel. An der Kreuzung fuhr der 26-Jährige dann erst auf die Rechtsabbiegespur, bog aber stattdessen nach links in Richtung Fürfeld ab. Die Autos prallten zusammen. Der 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der 26-Jährige blieb unverletzt. Es entstand enormer Sachschaden in Höhe von circa 40 000 Euro.

Neben der Polizei waren auch eine Rettunsgwagenbesatzung, zwei Notärzte und die Feuerwehr Bad Rappenau vor Ort. pol