  39-Jähriger stirbt bei Unfall

Untereisesheim. Zu einem tödlichen Unfall kam es am späten Mittwochnachmittag auf der A 6, Fahrtrichtung Nürnberg, zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim. Ein 55-jähriger

Sattelzuglenker musste sein Gefährt auf Höhe eines Parkplatzes wegen eines Staus vermutlich bis

zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende 39-jährige Lenker eines polnischen

Kleintransporters erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Heck

des Sattelaufliegers auf. Dabei wurde der 39-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen

Verletzungen. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste wegen Bergungs- und

Reinigungsmaßnahmen bis gegen 21.30 Uhr voll gesperrt werden.

