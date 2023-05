39-Jährige verletzt in Heilbronn Polizisten

Heilbronn. Eine 39-Jährige verletzte am Montagabend bei einem Polizeieinsatz in Heilbronn einen Polizisten. Zuvor waren die Beamten gegen 21 Uhr zu einem Schnellimbiss in die Wollhausstraße gerufen worden, da dort eine Frau laut herumschreien und schimpfen würde. In der Wilhelmstraße trafen die Polizisten dann auf die 39-Jährige. Diese versuchte zunächst zu flüchten, weshalb sie am Arm festgehalten wurde. Daraufhin warf sie eine gefüllte Getränkedose sowie einen Joghurtbecher in Richtung der Beamten. Die Dose traf einen der beiden Polizisten am Kopf.

Da die Frau zur Dienststelle gebracht werden sollte und eine weitere Eskalation nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden ihr Handschellen angelegt. Während dieser Maßnahme wehrte sich die 39-Jährige weiter vehement und kratzte

einen Polizisten am Arm. Auf der Dienststelle wurde sie durch einen Arzt begutachtet, welcher die Frau anschließend in einem Krankenhaus unterbringen konnte. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte sie die eingesetzten Beamten ohne Unterlass. Die 39-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.