35-Jähriger fuchtelte mit Messer herum

Heilbronn. Ein 35-Jähriger ist in Heilbronn in Gewahrsam genommen worden, weil er am Mittwochabend an der Kilianskirche mit einem Messer herumfuchtelte. Weil er sich auffällig verhalten hatte, riefen Zeugen die Polizei. Als die Streifenwagenbesatzung gegen 18 Uhr an den Treppen der Kirche eintraf, schrie der Mann laut herum, hörte Musik und konsumierte Alkohol. Gegenüber den Polizeibeamten weigerte sich der 35-Jährige einen Nasen-Mund-Schutz aufzusetzen und verkündete, dass er mehrere Messer bei sich habe. Eines davon warf der Mann infolge gegen den Streifenwagen und hob ein anderes demonstrativ in die Luft. Erst nach mehrmaliger Aufforderung legte der 35-Jährige das Messer weg. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung nahm ihn in Gewahrsam und legte ihm dabei Handschellen an. Nach der Fahrt zum Polizeirevier weigerte sich der Mann den Streifenwagen zu verlassen, weshalb ihn Polizisten in die Dienststelle tragen mussten. In einer Gewahrsamszelle konnte der Mann dann seinen Rausch ausschlafen. pol

