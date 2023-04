22-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Heilbronn

Heilbronn. Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in Heilbronn auf der Neckartalstraße, Höhe Erwin-Fuchs-Brücke. Ein 22-jähriger fuhr mit seinem Motorrad von Lauffen kommend in Richtung Neckargartach. Auf dem dortigen zweispurigen Streckenverlauf kam das Motorrad nach einem Überholvorgang allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und kam im Grünstreifen zum Liegen. Der 22-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort erlag der junge Mann seinen schweren Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Beamte der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei waren der Rettungsdienst sowie ein Notarzt vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Neckartalstraße vorübergehend nur einspurig in Fahrtrichtung Neckargartach befahrbar.