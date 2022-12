200 000 Euro zuviel abgerechnet

Heilbronn. Ein Mann im Alter von 25 Jahren wurde am 13. Dezember vorläufig festgenommen, so das Amtsgericht Heilbronn und das Polizeipräsidium Heilbronn am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Tatverdächtige betrieb von Juni 2021 bis Anfang März 2022 ein Covid-19-Schnelltestzentrum in Heilbronn und ab Dezember 2021 zusätzlich eine mobile Teststation. Nun wird ihm vorgeworfen, nicht durchgeführte Tests bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg abgerechnet zu haben. Der hierbei entstandene Schaden soll sich auf fast 200 000 Euro belaufen. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn habe das Amtsgericht Heilbronn, von Amts wegen, einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen erlassen. Nach seiner Festnahme erfolgte noch am selben Tag die Vorführung bei einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn. Der bestehende Haftbefehl wurde aufrechterhalten und in Vollzug gesetzt. Der Angeschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1