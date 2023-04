Crailsheim. Ein 20-Jähriger fuhr am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, mit seinem VW auf der K2641 von Tiefenbach kommend in Fahrtrichtung Crailsheim. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, so die Polizei. An dem Pkw entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1