20-Jährigen in Heilbronn mit Messer verletzt

Heilbronn. Eine bisher unbekannte männliche Person verletzte am frühen Samstagmorgen in Heilbronn einen 20-Jährigen mit einem Messer und flüchtete im Anschluss. Dies teilte die Polizei Heilbronn am Montag mit.

Gegen 2 Uhr geriet der junge Mann in der Etzelstraße mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll dann einer der drei Kontrahenten ein Taschenmesser gezogen haben und mehrfach nach dem 20-Jährigen gestochen haben. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt und musste später im Krankenhaus behandelt werden.

Die drei Unbekannten flüchteten nach dem Geschehen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung oder den drei flüchtigen Männern machen können.