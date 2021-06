16-Jähriger liefert sich mit Polizei Verfolgungsjagd

Nordheim. Ein Jugendlicher lieferte sich am Dienstagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Eine Streife war gegen 21.15 Uhr auf einen mit fünf Personen besetzten VW Golf aufmerksam geworden und wollte den Wagen in der Brackenheimer Straße in Nordheim (Landkreis Heilbronn) einer Kontrolle unterziehen.

Anstatt anzuhalten, missachtete der Fahrer des Pkw alle Stopp- und Anhaltesignale der Streifenwagenbesatzung und brauste davon. Bei der Flucht durch Nordheim und über die angrenzenden Feldwege in Richtung Nordhausen beschleunigte das Auto in 30er Zonen teils auf über 130 Stundenkilometer. Bei der Fahrt über die Feld- und Waldwege verlor der Lenker des Wagens die Kontrolle über sein Gefährt und lenkte es eine Böschung hinab.

Dabei wurde das Auto stark beschädigt und zwei Mitfahrer leicht verletzt. Der VW fuhr daraufhin noch einige hundert Meter weiter, bevor die Insassen ausstiegen und zu Fuß flüchteten. Polizeistreifen konnten die Jugendlichen in Nordheim antreffen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer des Golfs erst 16 Jahre alt ist und dementsprechend noch nicht im Besitz eines Führerscheins war. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Am VW entstand Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro.