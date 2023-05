15-Jährige machen in Heilbronn Spritztour mit Pkw

Heilbronn. Ein 15-Jähriger war am frühen Montagmorgen mit einem PKW in Heilbronn unterwegs. Gegen 4.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug auf, welches von seinem Fahrer unsicher gelenkt wurde und beinahe einen Verkehrsunfall in der Theodor-Heuss-Straße verursachte. Das Auto wurde daher von einer Polizeistreife angehalten, um den Fahrer und die Insassen zu kontrollieren.

Kurz nachdem das Fahrzeug zum Stehen kam, stieg der Beifahrer aus und flüchtete. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl der Fahrer als auch ein weiterer Mitfahrer auf der Rückbank erst 15 Jahre alt waren. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden an volljährige Familienangehörige überstellt. Wie die beiden an die Fahrzeugschlüssel gekommen sind und warum sie mit dem Auto unterwegs waren, ist nun Teil der Ermittlungen.