13. Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Künzelsau

Künzelsau. Rund 450 Teilnehmende kamen am Mittwoch im Rahmen des Gipfeltreffens der Weltmarktführer zu einer „Highlight-Session“ im Carmen Würth Forum in Künzelsau zusammen. Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe, hieß die Teilnehmer willkommen.

Denkanstöße gab es an diesem Abend von Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr (Bild). In seinem Vortrag umriss Wissing die aktuellen Themen seines Ministeriums und betonte, dass die Politik in diesen Wochen und Monaten vor erheblichen Herausforderungen stehe. „Wir haben 144 Engpässe in unserem Autobahnnetz in Deutschland. Das sind keine künftigen Probleme, das sind Probleme von heute“, so Wissing. Sein Plädoyer lautete: Schnelle Investition in die Verkehrsinfrastruktur.

In Bezug auf die Digitalisierung in Deutschland versprach der Bundesminister, dass noch in diesem Jahr eine digitale Kfz-Anmeldung möglich sein werde.

Nobelpreisträgerin zu Gast

Die Würth Philharmoniker sorgten mit bekannten Melodien aus Klassik und Romantik von Brahms bis Mozart für brillante Unterhaltung im Forum.

Anschließend richtete sich Herta Müller, Literatur-Nobelpreisträgerin (Bild), an die Konferenzteilnehmenden. In ihrem Vortrag „Vor der Tür saß einmal der Zufall“ erzählte die Schriftstellerin von ihren beklemmenden Erfahrungen während der Verhöre des rumänischen Gemeindienstes. „Am Beistelltischchen musste man die Arme an die Rippen pressen, um beide Hände auf den Tisch zu legen. Wenn man Angst hat, macht man das sowieso“, beschrieb Müller die Situation im Büro des Geheimdienstes. „Nicht nur im Gesprochenen, auch in den Möbeln ging es in diesem Büro um zweierlei Holz, es ging um Herrscherholz und Angstholz“, so Müller. Bilder: Vogt