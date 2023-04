100.000 Euro Sachschaden bei Uunfall in Heilbronn

Heilbronn. Rund 100.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Heilbronn ereignete. Gegen 13.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem VW Polo auf der Römerstraße in Richtung Böckingen unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Nordheimer Straße wendete, übersah er vermutlich den herannahenden und bevorrechtigten Mercedes GL AMG eines 40-Jährigen.

Um einen Zusammenprall zu verhindern wich der Mercedes-Fahrer mit seinem Gefährt aus, fuhr in ein Gartengrundstück und prallte gegen einen Zaun. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, so die Polizei.