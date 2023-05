1. Mai: Viel Bauschaum und ein totes Huhn in Talheim

Talheim. Unbekannte klebten zwischen Sonntag und Montag mit Bauschaum die Eingangstüren und eine Gegensprechanlage des Rathauses und der Grundschule am Rathausplatz in Talheim (Landkreis Heilbronn) zu. Die Täter beschädigten die öffentlichen Gebäude zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 14.40 Uhr, und verursachten Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

In der Christian-Leichtle-Straße beschmierten Unbekannte zwischen Sonntag, 23.30 Uhr,und Montag, 7 Uhr, ein Garagentor mit grüner Farbe. Ein Auto und ein Briefkasten wurden mit Bauschaum besprüht. Zudem wurde ein totes schwarzes Huhn in einem Karton auf den Balkon eines Wohnhauses geworfen. Hinweise zu den Taten werden unter der Telefonnummer 07134/9920 vom Polizeirevier Weinsberg entgegengenommen.