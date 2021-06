Spaziergänger finden männliche Leiche

Elsenfeld. Ein 49-jähriger Mann, den die Polizei am Freitag als vermisst gemeldet hatte, ist offenbar am Sonntagnachmittag von Spaziergängern in Elsenfeld (Landkreis Mitenberg) an der Straße Forstweg tot aufgefunden worden. Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, deute bei dem männlichen Leichnam aktuell vieles darauf hin, dass es sich um den 49-Jährigen handelt, der am Freitag bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war.

Der Mann hatte sich am Mittwoch an seinem Arbeitsplatz krank gemeldet war seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Zeugen entdeckten ihn am Sonntagnachmittag am Rand eines Feldes. Eine endgültige Identifizierung steht noch aus. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich bislang keinerlei Hinweise auf Gewalteinwirkung oder eine Straftat. pol