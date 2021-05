Radfahrer tödlich verletzt

Oberdielbach. Zwei Radler befuhren am Sonntag gegen 14 Uhr die Hauptstraße in Oberdielbach (Neckar-Odenwald-Kreis) in Richtung Strümpfelbrunn. Als sie nach links in die Alte Waldkatzenbacher Straße abbigen wollten, setzte zeitgleich von hinten eine Pkw-Lenkerin zum Überholvorgang an. Das Kraftfahrzeug erfasste dabei einen der Radfahrer. Der 55-jährige stürzte von seinem Zweirad und erlitt tödliche Verletzungen. Er starb an der Unfallstelle.

Die 21-jährige Dacia-Fahrerin erlitt einen Schock. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Verkehrsdienst Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben der Polizei waren Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.