Zwei weitere Corona-Tote

Covid-19 Corona: Main-Tauber-Kreis meldet 136 neue Fälle

Insgesamt 136 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis für Donnerstag (72) und Freitag (64) bestätigt. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 9696. Die Zahl der Genesenen stieg um 180 Personen auf 8709. Somit sind derzeit 863 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Die am Donnerstag und Freitag neu festgestellten Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 1, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 32, Boxberg: 2, Creglingen: 5, Freudenberg: 4, Großrinderfeld: 5, Grünsfeld: 2, Igersheim: 3, Königheim: 1, Külsheim: 2, Lauda-Königshofen: 18, Niederstetten: 2, Tauberbischofsheim:11, Weikersheim: 2, Werbach: 0, Wertheim: 44 und Wittighausen: 2. Das Gesundheitsamt hat aber auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Dabei handelt es sich um einen Mann im Alter von über 70 Jahren und um eine Frau im Alter von über 80 Jahren. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 124 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben, davon 104 im Jahr 2021. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 343,7. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (11. bis 17. Dezember) je 100 000 Einwohner. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 4,9. Sie beschreibt die Zahl der Menschen, die in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, je 100 000 Einwohner. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 617. Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg hat die Corona-Verordnung „Absonderung" aktualisiert. Damit gelten seit Mittwoch, 15. Dezember, geänderte Quarantäne-Regeln, unter anderem bezüglich der Dauer der Absonderung für Kontaktpersonen. Für positiv getestete Personen wird die Absonderungsdauer einheitlich auf zehn Tage festgelegt. Als Startdatum der Berechnung wird nun einheitlich das Datum des Erstnachweises verwendet. Der meist zeitlich davorliegende Symptombeginn entfällt als Startzeitpunkt, da in den Wintermonaten gehäuft Symptome auch aufgrund anderer Atemwegserkrankungen auftreten können. Kontaktpersonen müssen von nun an einheitlich 14 Tage in Absonderung. Freitesten können sich Personen, die sich in Absonderung befinden, künftig erst ab dem siebten Tag. Allerdings reicht dafür dann ein Schnelltest aus. Positiv getestete Personen können sich weiterhin nur freitesten, wenn sie geimpft sind. Die besorgniserregende Virusvariante Omikron führt dazu, dass Freitestmöglichkeiten nicht wahrgenommen werden können, wenn jemand mit Omikron infiziert ist. Die Absonderungsdauer kann in diesen Fällen nicht verkürzt werden. Keine Änderungen ergeben sich für die Schulen und Kitas. Auch bisher war es so, dass die Fünf-Tages-Testung an Schulen oder die Wiedereintritts-Testung bei den Kitas nicht möglich ist, wenn beim Primärfall von einer besorgniserregenden Virusvariante auszugehen ist. Tritt also Omikron in Schulen oder Kitas auf, gelten für Schülerinnen und Schüler und Kita-Kinder die regulären Absonderungs-Regeln für Kontaktpersonen. „Aufgrund der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels wird das Landratsamt in den kommenden beiden Wochen jeweils nur zwei Pressemitteilungen zur Corona-Lage veröffentlichen, und zwar am Montag, 20. Dezember, sowie am Donnerstag, 23. Dezember, und am Montag, 27. Dezember, sowie am Donnerstag, 30. Dezember. Ab Montag, 3. Januar, werden wieder drei Pressemitteilungen wöchentlich veröffentlicht, jeweils montags, mittwochs und freitags", teilte die Pressestelle des Landratsamts abschließend mit. lra//Bild: dpa

