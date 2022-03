Zwei Verletzte, hoher Sachschaden

Schöntal. Zwei verletzte Personen und rund 10 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitag bei Schöntal. Gegen 9.15 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Dacia Sandero die Kreisstraße von Sindeldorf kommend. An der Kreuzung zur Landesstraße 1046 hielt er an dem dortigen Stopp-Schild an und bog daraufhin auf die Landesstraße ein.

Dabei übersah er nach Angaben der Polizei vermutlich den herannahenden Audi A3 eines 63-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. An den Autos entstanden so starke Beschädigungen, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Die Verletzungen der beiden Fahrer wurden im Krankenhaus versorgt.

