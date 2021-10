Zwei "sehr schwer" verletzte Personen

Buchen.. Nach ersten Informationen der Polizei an der Unfallstalle überholte ein in Richtung Buchen fahrendes Auto ein anderes, kam dabei ins Schleudern und prallte in einen entgegenkommenden Pkw. Das überholte Fahrzeug fuhr dann noch in die beiden Wagen. Mehrere Personen wurden verletzt, zwei davon "sehr schwer", wie die Polizei vor Ort mitteilte. Neben zahlreichen Rettungskräften des DRK war auch die Freiwillige Feuerwehr Buchen mit vielen Rettern am Unfallort. Zwei Rettungshunbschrauber brachten Verletzte in Krankenhäuser.

