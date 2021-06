Neckar-Odenwald-Kreis. Zwei neue Fälle einer Infektion mit dem Corona-Virus meldete das Gesundheitsamt am Wochenende, beide bereits am Samstag. Am Sonntag kam kein neuer Fall dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 6,3. Derzeit sind 31 Fälle im Landkreis aktiv. Für Fragen zu Corona stehen im Landratsamt Mitarbeiter werktags von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 06261/843333 sowie 06281/52123333 zur Verfügung. Bild: dpa

AdUnit urban-intext1