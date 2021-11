Neckar-Odenwald-Kreis. Zwei weitere Landkreisbewohner sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Das Gesundheitsamt bestätigte am Dienstag den Tod zweier Männer im Alter von 73 und 88 Jahren, die in den Neckar-Odenwald-Kliniken behandelt worden waren. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus im Neckar-Odenwald-Kreis ist somit auf 158 gestiegen.

