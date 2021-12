Neckar-Odenwald-Kreis. Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Dienstag zwei weitere Todesfälle im Landkreis im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion mitgeteilt. Eine 82 Jahre alte Frau und ein 89-Jähriger starben an den Folgen der Erkrankung. Der Mann war im Krankenhaus in Hardheim medizinisch versorgt worden. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Neckar-Odenwald-Kreis ist auf 170 gestiegen.

