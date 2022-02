Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bei der Kreistagssitzung am Mittwoch - Verwaltung und Ausschuss schlagen Senkung der Kreisumlage vor / Hintergrund sind höhere Zuweisungen des Landes „Zuversichts-Offensive” im Neckar-Odenwald-Kreis soll weitergehen

Die Kreisumlage soll weiter sinken: Darüber hat der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch in Obrigheim zu entscheiden. Die Kreisverwaltung schlägt eine Reduktion um 0,75 Prozentpunkte vor.