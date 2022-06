Zuschüsse auch für den Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis. „Unsere Feuerwehren sind verlässlicher und krisenfester Retter in der Not. Jeder Euro der in unsere Feuerwehren investiert wird ist deshalb gut angelegt und ein Garant dafür, dass ehrenamtliche Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen im Ernstfall bedarfsgerecht zupacken können“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL. In diesem Jahr überweist das Land insgesamt rund 70 Millionen Euro an Fördermittel an die Feuerwehren im Land.

Besonders freute sich Hauk über die Zuschüsse für Projekte im Landkreis. Rund 190 000 Euro fließen nach Buchen und unterstützen die Beschaffung eines Abrollbehälters für Gefahrgut. 175 000 Euro sollen dem Neubau des Feuerwehrhauses in Rosenberg zu Gute kommen. Weitere 140 000 Euro bezuschussen die Beschaffung eines Gerätewagens zum Katastrophenschutz in Hüffenhardt. Rund 132 000 Euro kommen der zentralen Atemschutzwerkstatt in Walldürn zu Gute. Für Fahrzeugbeschaffungen werden den Wehren in Mosbach (121 000 Euro), Buchen (83 000 Euro), Limbach (55 000 Euro) und Walldürn (55 000 Euro) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird die Anschaffung von Digitalfunkgeräten in folgenden Gemeinden mit insgesamt knapp 100 000 Euro bezuschusst: Adelsheim, Binau, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Ravenstein, Rosenberg, Schefflenz, Seckach und Zwingenberg.