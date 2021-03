Neckar-Odenwald-Kreis. Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren in der Reihe „Treffpunkt Medizin“ virtuell über Akutgeriatrie zum Thema Knochenbrüche bei älteren Menschen behandeln. Am Dienstag, 9. März, um 19 Uhr geht es darum, welche besonderen Therapien die Altersmedizin anwendet, um dauerhafte Pflegebedürftigkeit zu verhindern und warum das am besten fachübergreifend gelingt.

Juliane Hoidn, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Geriatrie und Naturheilverfahren, versorgt regelmäßig ältere Menschen, die nach Stürzen mit Brüchen in die Neckar-Odenwald-Kliniken kommen. Auch für Dr. med. Bernd Gritzbach, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie, ist die Zusammenarbeit mit den Experten der Altersmedizin wichtig.Anmeldungen für den Online-Informationsabend sind möglich über veranstaltungen@neckar-odenwald-kliniken.de. Die Zugangsdaten werden kurz vor der Veranstaltung per E-Mail übermittelt. Man kann sich auch unter Telefon 0721/98814161 einwählen (Zugangscode: 959-144-637).