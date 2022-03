Zu 73 Einsätzen ausgerückt

Osterburken. Das vergangene Jahr hatte es auch für die Feuerwehren der Gemeinde in sich, nicht zuletzt weil das Corona-Virus den Betrieb erschwerte. „Dennoch war die Gewährleistung des Einsatzdienstes jederzeit gegeben“, so Stadtkommandant Peter Schmitt am Montagabend in der Gemeinderatssitzung der Römerstadt.

Ein Großbrand

Insgesamt 14 Brände galt es zu löschen – davon ein Großbrand. Zu 35 technischen Hilfeleistungen musste ausgerückt werden, lediglich drei Fehlalarmierungen wurden verzeichnet, 22 sonstige Einsätze galt es zu erledigen. Somit waren die Wehren insgesamt 73 mal im Einsatz. „Fünf Personen konnten gerettet werden. Eine war leider nur noch tot zu bergen“, so Schmitt. Die Einsatzzahlen gingen im Vergleich zu den Vorjahren leicht zurück, wie anhand einer Grafik deutlich wurde. Bei den aktiven Mitgliedern veränderte sich nichts – 130 Frauen und Männer aus Osterburken und den Ortsteilen waren 2021 in der Feuerwehr aktiv, genau wie im Vorjahr. Negativ entwickelte sich hingegen die Mitgliederzahl in den Jugend- und Kinderfeuerwehren. Hier engagierten sich 52 Kinder und Jugendliche – zehn Floriansjünger weniger als noch 2020. Stadtkommandant Schmitt führte das auf die wenigen Aktivitäten wegen Corona-Pandemie zurück.

Seminare und Weiterbildungen konnten nur wenige besucht werden, weil viele Veranstaltungen auch im zweiten Jahr in Folge abgesagt werden mussten. Am besten besucht waren ein Maschinistenlehrgang (elf Mitglieder nahmen teil), die Führungskräftefortbildung (sieben Mitglieder) sowie ein Motorsägenlehrgang, die Ausbildung an der Brandübungsanlage und der Lehrgang zum Feuerwehrführerschein 7,5 Tonnen (jeweils sechs Mitglieder).

Wie der Stadtkommandant ausführte, wurden wieder zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt. Sonst machte das Virus das interne Engagement, aber auch jenes in der Gemeinde schwierig. Zwei schöne Ereignisse waren die Fahrzeugweihe der beiden neuen MTWs von Bofsheim und Schlierstadt sowie die große Abschlussübung bei Magna in Rosenberg. „Unser Höhepunkt war aber der Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Osterburken im November“, sagte Schmitt.

Der Übungsbetrieb konnte ab März wieder aufgenommen werden, allerdings mussten strikte Regeln beachtet werden, um die Einsatzbereitschaft gewährleisten zu können. So übte man in Kleingruppe mit maximal zehn Mitgliedern und setzte die vorgegebenen Hygieneregeln um. Abteilungsübergreifende Übungseinsätze waren untersagt.

Bürgermeister Jürgen Galm bezeichnete die Einsatzfelder als „beeindruckendes Spektrum“ und bedankte sich im Namen der Stadt bei den Abteilungen für den selbstlosen Einsatz.

