Neckar-Odenwald-Kreis. Die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) ging beim Startschuss ihres Glasfaserprojektes im Neckar-Odenwald-Kreis davon aus, dass erst kurz vor Ende März die meisten Verträge abgeschlossen werden. Wie sich jetzt herausgestellt hat, war diese Prognose nicht ganz richtig, denn: Es wurden in den vergangenen Wochen deutlich mehr Verträge abgeschlossen als erwartet. Bereits einige Tage vor Ablauf der Frist ist also klar: Die Zielquote von 13 842 Vorverträgen wird definitiv erreicht. Dies teilte der Pressesprecher der BBV, Thomas Fuchs, am Montagnachmittag den FN mit.

„Gestern Abend lagen wir bei 11 001 Vorverträgen“, so Fuchs. Aufgrund der großen Nachfrage kämen die BBV-Mitarbeiter mit der Erfassung der Vorverträge nicht mehr hinterher. Insofern ist zu erwarten, dass die Anzahl weiter deutlich ansteigt. „Es kommen noch mindestens 2700 Verträge hinzu, die noch gar nicht im System eingegeben worden sind. Mitte bis Ende der Woche werden wir die Zielquote erreichen“, ist sich Fuchs sicher. Man habe damit gerechnet, dass in den letzten drei bis vier Wochen etwa ein Drittel der Vorverträge bei der BBV eingehen. „Es sind deutlich mehr geworden“, freut sich Fuchs.

Teilweise deutlich übertroffen

In 13 von 27 Kommunen im Landkreis wurde die Quote erfüllt beziehungsweise teilweise sogar deutlich übertroffen, wie die folgende Auflistung zeigt: Aglasterhausen 492 (Ziel: 433), Neunkirchen 274 (165), Schwarzach 280 (199), Neckargerach 318 (228), Obrigheim 447 (509), Binau 139 (129), Zwingenberg 127 (74), Neckarzimmern 117 (143), Hüffenhardt 153 (188), Haßmersheim 187 (461), Mosbach 747 (2462), Buchen 1458 (1714), Walldürn 623 (1145), Höpfingen 299 (289), Mudau 501 (469), Waldbrunn 385 (477), Limbach 475 (419), Fahrenbach 289 (262), Hardheim 558 (663), Elztal 499 (554), Billigheim 449 (541), Schefflenz 432 (372), Adelsheim 323 (467), Ravenstein 355 (273), Osterburken 356 (596), Seckach 415 (395), Rosenberg 313 (205).

Wie Thomas Fuchs erklärte, wird Mitte April bekanntgeben, wie es mit dem Ausbau weitergeht. Klar ist nur: In Aglasterhausen wird es vermutlich im Mai losgehen. Und Buchen bezeichnete Fuchs als „Eckpfeiler aufgrund der vorhandenen Infrastruktur“.

Wie ein „Brandbeschleuniger“

„Die neuen Konditionen, die Mitte Februar bekanntgegeben wurden, wirkten wie ein ,Brandbeschleuniger’ auf die Vorvermarktungsphase. Viele Privathaushalte und Firmen sind jetzt erst aktiv geworden“, so Fuchs.

Während im Neckar-Odenwald-Kreis alles auf einen Erfolg des Glasfaserprojektes hindeutet, plant die BBV bereits, im Nachbarkreis loszulegen. Im Main-Tauber-Kreis soll noch in diesem Jahr die Vorvermarktung beginnen. ms